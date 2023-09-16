Закон, порядок, государство

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В УМВД России по Тверской области завершено расследование уголовного дела в отношении троих наркозакладчиков

Следователем СЧ по РОПД СУ УМВД России по Тверской области завершено расследование уголовного дела по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.

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