В Германии втрое выросло число отказников от военной службы

Число официальных отказов от военной службы среди молодых людей в 2026 году достигло 12.102 к концу августа – это более чем в три раза больше итогов 2025 года, сообщает Berliner Morgenpost со ссылкой на данные властей.
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