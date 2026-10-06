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Журнал «Профиль»

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В Германии втрое выросло число отказников от военной службы

Число официальных отказов от военной службы среди молодых людей в 2026 году достигло 12.102 к концу августа – это более чем в три раза больше итогов 2025 года, сообщает Berliner Morgenpost со ссылкой на данные властей.

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