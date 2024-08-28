Белгородскую экс-чиновницу обвинили в попытке теракта по заказу Украины

Женщина передала 500 тыс. рублей для подготовки теракта Бывшая сотрудница администрации Белгородской области Виктория Шинкарук и её сообщник Александр Холодков обвиняются в оказании содействия террористической деятельности в интересах их кураторов с Украины.
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