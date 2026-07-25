Историк Малиновски попросил гражданство РФ, чтобы выразить любовь к стране

Французский историк, президент Фонда развития русско-французских исторических инициатив Пьер Малиновски заявил, что подал заявление на получение российского гражданства в 2022 году, чтобы выразить поддержку России в сложный для нее период.
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