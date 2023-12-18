"Покаяться очень просто": историк моды Васильев рассказал, как "релоканты" запросто возвращаются на "хлебные места" в Россию

Политика Игоря Таланцева Оказывается, снять с себя вину за любой антироссийский поступок или экстремистские слова очень просто: достаточно опубликовать текст с извинениями и дать концерт перед военнослужащими.
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