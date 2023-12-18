Медвежий угол
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Медвежий угол

38 184 подписчика

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Свежие комментарии

  • Галина Губинец
    Может теперь руссские казахстанцы без проблем получат гражданство, а то только таджики, не знающие хорошо язык у вас ...Путин упростил пр...
  • Максим Гергерт
    мутный указ чиновникиопять не так поймут написано граждане казахстана это все подряд я знаю много русских которые под...Путин упростил пр...
  • Olga Nagornaya
    Мерзопакость редкостная!Отвратительная рожа

"Покаяться очень просто": историк моды Васильев рассказал, как "релоканты" запросто возвращаются на "хлебные места" в Россию

"Покаяться очень просто": историк моды Васильев рассказал, как "релоканты" запросто возвращаются на "хлебные места" в Россию

Политика Игоря Таланцева Оказывается, снять с себя вину за любой антироссийский поступок или экстремистские слова очень просто: достаточно опубликовать текст с извинениями и дать концерт перед военнослужащими.

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Комментарии
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Н
Наталья
как же все это гнусно!
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15 час.
Виктор Галкин
Вот по этому, я перестал смотреть ящик
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15 час.
Zoia Goldshtab
Пора!Пора ВВОДИТЬ СМЕРШ ВО ВСЕ ИНСТАНЦИИ А В МИНКУЛЬТ ОСОБЕННО!АУ!ЭРНСТ НАС НЕ СЛУШАЕТ-А ВОТ СМЕРШ РАССУЖДАТЬ НЕ БУДЕТ!!!
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6 час.

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