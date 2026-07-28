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«У них есть моя карта»: Дмитрий Колдун честно рассказал о тратах его детей

«У них есть моя карта»: Дмитрий Колдун честно рассказал о тратах его детей

Певец не запрещает сыну и дочке покупать все, что хочется. Дмитрий Колдун Пресс-служба «Русской Медиагруппы»Победитель шоу «Фабрика звезд-6» признался, что у его наследников есть доступ к его банковской карте.

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