ТЕСТ: Хорошо ли вы знаете Дальний Восток?

Дальний Восток— это особое место России. Близость к Азиатско-Тихоокеанскому региону, логистические преимущества, обширные природные богатства и нетронутая природа дают уникальные возможности для создания и развития абсолютно разных бизнес-проектов.
Дальний Восток— это особое место России. Близость к Азиатско-Тихоокеанскому региону, логистические преимущества, обширные природные богатства и нетронутая природа дают уникальные возможности для создания и развития абсолютно разных бизнес-проектов.
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