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Ларс Кеплер выпустил «Медузу»: новый скандинавский триллер о смертельных тайнах психиатрической клиники

Ларс Кеплер выпустил «Медузу»: новый скандинавский триллер о смертельных тайнах психиатрической клиники

Шведский писательский дуэт Ларс Кеплер вернулся с одиннадцатым романом о детективе Йоне Линне. «Медуза» переносит действие в закрытую судебно-психиатрическую клинику, где расследование нескольких смертей превращается в опасную игру с человеческой психикой.

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