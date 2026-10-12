Ларс Кеплер выпустил «Медузу»: новый скандинавский триллер о смертельных тайнах психиатрической клиники

Шведский писательский дуэт Ларс Кеплер вернулся с одиннадцатым романом о детективе Йоне Линне. «Медуза» переносит действие в закрытую судебно-психиатрическую клинику, где расследование нескольких смертей превращается в опасную игру с человеческой психикой.