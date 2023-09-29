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GlobalFoundries готова удвоить производственные мощности в Германии, но рассчитыва...

GlobalFoundries готова удвоить производственные мощности в Германии, но рассчитыва...

GlobalFoundries готова удвоить производственные мощности в Германии, но рассчитывает на покрытие половины расходов субсидиямиВыраженное недавно недовольство руководством GlobalFoundries по поводу выделения властями Германии щедрых субсидий на строительство предприятия TSMC в этой стране на этой неделе было переведено в более конструктивное русло, поскольку глава компании заявил о готовности потратить $8 млрд на удвоение производственных мощностей в Дрездене с условием покрытия половины расходов правительством.

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