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ЦСКА хочет подписать защитника «Расинга» Мартирену и включить в сделку ди Лусиано

Состав ЦСКА может пополнить правый защитник « Расинг Авельянеда »  Гастон Мартирена . Как сообщает Анар Ибрагимов, 26-летний уругваец готов перейти в ЦСКА.

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