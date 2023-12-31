360
360°НовостиЭфир
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

360

162 269 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Alecsis
    ты никчёмная ссыкуха КОГО обозвала «деточкой сопливой»? давай пиздуй сначала на вечеринку к педерастам киркорке и Ко°...Мэр Москвы Собяни...
  • Валентин Щербаков
    Путин всегда говорит правильно, с открытым сердцем, с воодушевлением, однако его окружение оборотней и предателей не ...Президент Путин з...
  • galkin
    mgalkine@gmail.comLe Figaro: возвра...

Синоптик Леус: в Москве 31 декабря похолодает и образуется гололедица

Синоптик Леус: в Москве 31 декабря похолодает и образуется гололедица

В канун Нового года в Москве ожидается изменчивая погода. После полудня 31 декабря оттепель сменит резкое похолодание, дороги покроет гололедица, написал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх