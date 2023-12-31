Синоптик Леус: в Москве 31 декабря похолодает и образуется гололедица

В канун Нового года в Москве ожидается изменчивая погода. После полудня 31 декабря оттепель сменит резкое похолодание, дороги покроет гололедица, написал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.
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