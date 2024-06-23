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Полковник Макгрегор: терпение Путина на Украине окупается

Полковник Макгрегор: терпение Путина на Украине окупается

Российский президент не предпринимает поспешных действий на Украине, и благодаря этому ему удалось в значительной мере истощить ВСУ, рассуждает полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в интервью подкасту Deep Dive.

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