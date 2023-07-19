"Страна - бензоколонка", "Стоит нам только надавить и их экономика развалится". Помните эту риторику со всех западных высоких трибун? И до не давнего времени западная аудитория вторила ей со всей своей наивностью.
«Ну что, российская промышленность начинает разваливаться?». Надоели бесноватые комментарии? Тогда смотрите
Комментарии
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Надежда Яблокова
не нойте. В Великую Отечественную каждый жил и работал под девизом "Всё для фронта, всё для Победы!" На пайку жили и с голоду умирали, но выстояли. В.В. Путину огромное спасибо, из такого дерьма вытащил страну и вытащит её до былого величия. А что касается простых работяг с зарплатой в 35 тыс руб - ага-ага, от машин во дворах не пройти, бедные люди... Квартиры как горячие пирожки на "корню" раскупают, бедняжки. До чего же плохо живётся нытикам, у соседа и х... толще))))
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14 час.
Татьяна Дугиль
А если не брехать про доходы пенсионеров? У нас с мамой совокупный ежемесячный доход (только пнсии) - 61 тысяча рублей. Простые крымские пенсионеры.
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13 час.
Надежда Яблокова
правильно. Кто работал - тот заработал.
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12 час.
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