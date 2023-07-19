«Ну что, российская промышленность начинает разваливаться?». Надоели бесноватые комментарии? Тогда смотрите

Надежда Яблокова

не нойте. В Великую Отечественную каждый жил и работал под девизом "Всё для фронта, всё для Победы!" На пайку жили и с голоду умирали, но выстояли. В.В. Путину огромное спасибо, из такого дерьма вытащил страну и вытащит её до былого величия. А что касается простых работяг с зарплатой в 35 тыс руб - ага-ага, от машин во дворах не пройти, бедные люди... Квартиры как горячие пирожки на "корню" раскупают, бедняжки. До чего же плохо живётся нытикам, у соседа и х... толще))))