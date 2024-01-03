ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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- Я должен посмотреть, какая из тебя будет мать, - заявил муж и вручил мне своего сына от первого брака

- Я должен посмотреть, какая из тебя будет мать, - заявил муж и вручил мне своего сына от первого брака

Не знала, что перед тем, как стать полноценной женой, мне нужно сдать какие-то нормативы. У моего мужа оказалось другое мнение, что он наглядно и продемонстрировал.

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Комментарии
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Вера Федорова
Да, в идеале, конечно, согласна, с мужчиной, у которого богатое прошлое, а конкретно, есть дети, связываться не стоит. Это бесспорно. Или надо изначально готовить себя ко многим испытаниям. Здесь же много вопросов. Например, что ж её не смутило то , что бывшая жена &quot;слишком балует и дует в попу при каждом удобном случае&quot;, что муж же хочет вырастить &quot;настоящего мужика&quot;... В чём это всё заключается, и так ли он прав? Ведь и ей предстоит рожать совместного ребёнка и, может быть, она тоже будет &quot;дуть в попу&quot; излишне, по представлениям мужа?  Ну и то что он не считается абсолютно с её мнением- это самое главное, конечно.  Тоже думаю, что семьи здесь не получится. И даже не из-за ребёнка.
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1 час.
Элина Морозова
До свадьбы она  этого не знала. Но была готова смириться  с алиментами и с тем, что муж  будет уделять часть своего времени  ребенку. Но  об остальном она не договаривалась.
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1 час.
Вера Федорова
Ребёнок- это не только алименты и встречи по выходным. Это- неотъемлемая часть жизни мужчины, и с этим нужно считаться, и тоже жить этой жизнью, если уж она пошла на такой шаг. И договариваться ни с кем ему не нужно, это она должна сама понимать.
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1 час.

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