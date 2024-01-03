- Я должен посмотреть, какая из тебя будет мать, - заявил муж и вручил мне своего сына от первого брака

Вера Федорова

Да, в идеале, конечно, согласна, с мужчиной, у которого богатое прошлое, а конкретно, есть дети, связываться не стоит. Это бесспорно. Или надо изначально готовить себя ко многим испытаниям. Здесь же много вопросов. Например, что ж её не смутило то , что бывшая жена "слишком балует и дует в попу при каждом удобном случае", что муж же хочет вырастить "настоящего мужика"... В чём это всё заключается, и так ли он прав? Ведь и ей предстоит рожать совместного ребёнка и, может быть, она тоже будет "дуть в попу" излишне, по представлениям мужа? Ну и то что он не считается абсолютно с её мнением- это самое главное, конечно. Тоже думаю, что семьи здесь не получится. И даже не из-за ребёнка.