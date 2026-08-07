В киберкомандовании США за месяц произошло не менее пяти самоубийств

В киберкомандовании США за период с начала июня по начало июля зафиксирована тревожная серия самоубийств: не менее пяти человек, работавших непосредственно в подразделении или тесно с ним связанных, покончили с собой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии