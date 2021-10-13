Почему мужчины не любят женщин, меняющих мужчин как перчатки?

Сказка для двоихПолитикаПочему мужчины не любят женщин, меняющих мужчин как перчатки?Наблюдаю. Вокруг, в интернетах и даже на тв. Разные истории любовных отношений. Случившиеся и не очень.Вернуться к статье31НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьСергей Федосеев...армянское радио отвечает: - лучше всем вместе есть мёд из одной тарелки, чем одному дерьмом давиться...ГАЛИНА АКСЕНОВА (Не имеет значения)Всё правильно. Если женщине стало не комфортно с самцом- эгоистом или вообще--ленивым балластом, то почему ей не уйти от него--чтобы облегчить свою жизнь?? Но как она могла? Это разрешено мужчинам менять , как перчатки, постельных женщин. А женщине просто, даже в никуда уйти от осточертевшего--никак нельзя! И если даже она ушла в никуда--ей всё равно обидный ярлык приклеить могут. Если, как говорят, женщин больше--то им и выбирать, с кем быть. А мужчинам нужно поубавить свою спесь и начать обращаться с женщинами по нежнее и по уважительнее.Виктор Белогорцевсначала стань женщиной, тогда и обращаться будут как с женщинойКомментировать
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