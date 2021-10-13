Сказка для двоих

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    ...армянское радио отвечает: - лучше всем вместе есть мёд из одной тарелки, чем одному дерьмом давиться...Почему мужчины не...

Почему мужчины не любят женщин, меняющих мужчин как перчатки?

Почему мужчины не любят женщин, меняющих мужчин как перчатки?

Наблюдаю. Вокруг, в интернетах и даже на тв. Разные истории любовных отношений. Случившиеся и не очень.

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Сергей Федосеев
...армянское радио отвечает: - лучше всем вместе есть мёд из одной тарелки, чем одному дерьмом давиться...
ГАЛИНА АКСЕНОВА (Не имеет значения)
Всё правильно. Если женщине стало не комфортно с самцом- эгоистом или вообще--ленивым балластом, то почему ей не уйти от него--чтобы облегчить свою жизнь?? Но как она могла? Это разрешено мужчинам менять , как перчатки, постельных женщин. А женщине просто, даже в никуда уйти от осточертевшего--никак нельзя! И если даже она ушла в никуда--ей всё равно обидный ярлык приклеить могут. Если, как говорят, женщин больше--то им и выбирать, с кем быть. А мужчинам нужно поубавить свою спесь и начать обращаться с женщинами по нежнее и по уважительнее.
Виктор Белогорцев
сначала стань женщиной, тогда и обращаться будут как с женщиной

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