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Трамп приостановил введение пошлин на товары из Канады на 30 дней

Трамп приостановил введение пошлин на товары из Канады на 30 дней

Global Look Press/IMAGO/Jim LoScalzo - Pool via CN Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отложит введение пошлин на товары из Канады как минимум на 30 дней после разговора с премьер-министром страны Джастином Трюдо, сообщает телеканал CBC News.

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