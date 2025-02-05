Из-за возгорания проводки в Омске эвакуировали школу №122 - на улицу вывели 724 человека, включая 35 взрослых работников.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Из-за возгорания проводки в Омске эвакуировали школу №122 - на улицу вывели 724 человека, включая 35 взрослых работников.