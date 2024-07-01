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Как в Калуге прошёл хореографический фестиваль "Лето Грации"

Как в Калуге прошёл хореографический фестиваль "Лето Грации"

С 27 по 30 июня в Калуге прошёл Всероссийский хореографический фестиваль "Лето Грации". Свои постановки профессиональные коллективы показывали гостям под открытым небом на концертной площадке "Гостиный двор".

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