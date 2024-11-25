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25 ноября – День российского военного миротворца

25 ноября – День российского военного миротворца

В 1973 году 25 ноября на Ближний Восток, где в тот момент разгорелся очередной арабо-израильский конфликт, в составе международных миротворческих сил впервые было направлено советское воинское подразделение.

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