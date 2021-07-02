Новый языковой скандал и инструкция по продаже земли - главное за 1 июля

Верховная Рада Украины в первом чтении приняла проект Закона о предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительное экономическое или политическое влияние в общественной жизни (олигархов) №5599.
Верховная Рада Украины в первом чтении приняла проект Закона о предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительное экономическое или политическое влияние в общественной жизни (олигархов) №5599.
Свежие комментарии