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Новый языковой скандал и инструкция по продаже земли - главное за 1 июля

Новый языковой скандал и инструкция по продаже земли - главное за 1 июля

Верховная Рада Украины в первом чтении приняла проект Закона о предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительное экономическое или политическое влияние в общественной жизни (олигархов) №5599.

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