19 сентября – сегодня День оружейника

День оружейника - профессиональный праздник всех работников российской оборонной промышленности, создателей отечественного оружия, специалистов, занимающихся историей развития оружейного дела и изучением его традиций.
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