Тщеславие, великодержавие, нервозность: как Дональд Трамп видит международные отношения

Резкие внешнеполитические действия администрации Дональда Трампа оживили дискуссию о том, есть ли у 47-го президента США долгосрочная внешнеполитическая стратегия и возможно ли прогнозировать его следующие шаги.
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