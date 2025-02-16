Психолог Лысенко: служебные романы повышают мотивацию и продуктивность

Согласно статистике, в среднем у 41% людей был служебный роман, и 18% из них привели к браку. Однако это не отменяет того, что романы на работе у многих сопровождаются большим количеством предрассудков и опасений.
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