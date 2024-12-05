Врач Малиновская: морковь полезна для снижения уровня холестерина

Врач-реабилитолог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Светлана Малиновская рассказала РИА Новости, что регулярное употребление моркови снижает уровень холестерина, предотвращает развитие атеросклероза, инсульта и инфаркта.
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