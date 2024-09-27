Депутат Гаврилов: перед покупкой квартиры нужно проверить выписку из ЕГРН

Перед покупкой квартиры необходимо проверить по выписке из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), есть ли на недвижимость обременение в виде договора найма жилого помещения или аренды квартиры, подчеркнул в разговоре с РИА Новости председатель комитета Госдумы Сергей Гаврилов.
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