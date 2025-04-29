Давайте честно - Харьков взять в лоб не выйдет. Но и Киеву город не достанется

Владимир Гусев

Ничего брать не надо!!! Обходить, рвать полностью всё снабжение, а потом окружение и удары по ТЭЦ, полностью обесточить всё. Удары по водоснабжению и всем жизнеобеспечивающим предприятиям. А потом ТОС-1, и Солнцепёк , начиная от границы и далее к центру до упора...