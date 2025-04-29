Царьград Коллаж Царьграда Давайте честно - Харьков взять в лоб не выйдет. Но и Киеву город не достанется.
Давайте честно - Харьков взять в лоб не выйдет. Но и Киеву город не достанется
Комментарии
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Владимир Гусев
Ничего брать не надо!!! Обходить, рвать полностью всё снабжение, а потом окружение и удары по ТЭЦ, полностью обесточить всё. Удары по водоснабжению и всем жизнеобеспечивающим предприятиям. А потом ТОС-1, и Солнцепёк , начиная от границы и далее к центру до упора...
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3 час.
Владимир Гусев
И нехрен ввязываться в городские бои за каждую улицу!!!
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3 час.
Владимир Гусев
Пацанов берегите!!!
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3 час.
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