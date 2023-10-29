Ни один из двух кандидатов в президенты Аргентины, участвующих во втором туре президентских выборов, не сможет обеспечить прогресс в реформах, которые требует от страны Международный валютный фонд (МВФ), об этом 28 октября заявил экс-замминистра финансов США и бывший представитель США в МВФ Марк Собел в беседе с аргентинским информ-порталом Infobae.
МВФ не подходит ни один из кандидатов в президенты Аргентины
Комментарии
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ч
чвсатпкьл
МВФ своими рекомендациями ничего не стабилизирует, а только вносит деструктивный хаос (Направленный на разрушение, нарушение функционирования чего-либо) для целей обеспечения экономического развала и подчинения и контролю экономик развивающихся стран мировыми глобаллистскими финансовыми структурами. 😅🤣😂
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