МВФ не подходит ни один из кандидатов в президенты Аргентины

Ни один из двух кандидатов в президенты Аргентины, участвующих во втором туре президентских выборов, не сможет обеспечить прогресс в реформах, которые требует от страны Международный валютный фонд (МВФ), об этом 28 октября заявил экс-замминистра финансов США и бывший представитель США в МВФ Марк Собел в беседе с аргентинским информ-порталом Infobae.