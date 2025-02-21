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Не любовь, а мучение: эти 5 вещей мы считаем проявлением заботы, а животные от них страдают

Не любовь, а мучение: эти 5 вещей мы считаем проявлением заботы, а животные от них страдают

20 февраля отмечается День любви к питомцам. Первоначально праздник возник по идее зоозащитников, которые стремились привлечь внимание к важности правильного общения с животными, а также к защите их прав.

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