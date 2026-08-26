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Трамп: США хотели бы завершения украинского конфликта

Трамп: США хотели бы завершения украинского конфликта

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон хотел бы завершения конфликта на Украине. «Мы бы хотели, чтобы война на Украине завершилась», — сказал американский лидер в интервью The Glenn Beck Program.

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