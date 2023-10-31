ЗРК С-400 плюс самолёт ДРЛОиУ А-50У: долгожданное решение с далеко идущими последствиями

В конце октября 2023 года в рамках проведения Российской специальной военной операции (СВО) на Украине произошло одно из наиболее знаковых событий – была обеспечена совместная боевая работа зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-400 и самолёта дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ) А-50У.