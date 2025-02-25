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Царьград

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Эксперт Орехов: Фанера и ДСП портятся за год без правильного хранения

Эксперт Орехов: Фанера и ДСП портятся за год без правильного хранения

Алексей Орехов из компании "НАТЭК" рекомендует русским хранить фанеру и ДСП не более года в проветриваемых помещениях, избегая влаги и прямого солнца.

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