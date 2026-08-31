Правительство выделило более 2,4 млрд рублей на поддержку бизнеса в Крыму и Севастополе

Правительство Российской Федерации выделило более 2,4 миллиарда рублей на поддержку бизнеса в Крыму и Севастополе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Россия шагает в б...
- Москва загорелась...
- Москва загорелась...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым