ДМИТРИЙ СМИРНОВ Госсекретарь США Энтони Блинкен – боится подать Путину «неверный сигнал»: Чтобы быть уверенными в том, что каждый из нас делает то, что необходимо для дальнейшего обеспечения успеха Украины и стратегического поражения России, жизненно важно, чтобы Конгресс одобрил представленный президентом Байденом запрос на дополнительное финансирование.