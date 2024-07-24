Работодатели рассказали об отношении к соискателям без образования

Опрос РШУ: 62 процента работодателей не берут сотрудников без образования Больше половины работодателей (62 процента) не берут сотрудников без высшего образования, если в описании вакансии указано, что оно необходимо, следует из исследования Русской школы управления (РШУ) и рекрутинговой компании get experts.