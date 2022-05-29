Советник Эрдогана Калын: Столтенберг хочет провести встречу Турции, Швеции и Финляндии

Главный советник президента Турции по внешнеполитическим вопросам Ибрагим Калын рассказал о планах генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга провести встречу представителей Анкары, Стокгольма и Хельсинки в рамках НАТО.
Главный советник президента Турции по внешнеполитическим вопросам Ибрагим Калын рассказал о планах генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга провести встречу представителей Анкары, Стокгольма и Хельсинки в рамках НАТО.
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