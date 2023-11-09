Саудовская Аравия против использования цен на нефть для прекращения огня в Газе

Саудовская Аравия, крупнейший экспортер нефти в мире, заявила, что не собирается манипулировать ценами на нефть, чтобы остановить насилие в секторе Газа, где Израиль ведет военную операцию против радикального движения ХАМАС.
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