Этот тест поставит вас на голову выше окружающих: 5 картин русских художников, которые известны абсолютно всем, но никто не знает, как они выглядят

В высшей степени приятный и полезный для всех тест! Одних он поставит на голову выше других, другие докажут, что стоят на голове… то есть на голову выше остальных! фото: Dmitriy Korobeynikov / Legion MediaДаже не знаем, как вам сказать, поэтому скажем прямо в лоб: умер один из величайших русских живописцев Алексей Саврасов.