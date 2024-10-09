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Этот тест поставит вас на голову выше окружающих: 5 картин русских художников, которые известны абсолютно всем, но никто не знает, как они выглядят

Этот тест поставит вас на голову выше окружающих: 5 картин русских художников, которые известны абсолютно всем, но никто не знает, как они выглядят

В высшей степени приятный и полезный для всех тест! Одних он поставит на голову выше других, другие докажут, что стоят на голове… то есть на голову выше остальных! фото: Dmitriy Korobeynikov / Legion MediaДаже не знаем, как вам сказать, поэтому скажем прямо в лоб: умер один из величайших русских живописцев Алексей Саврасов.

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