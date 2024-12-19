В России могут пересмотреть вопросы о переработках и отзыве из отпуска

Минэкономразвития подготовило проект изменений в Трудовой кодекс, которые направлены на повышение гибкости рынка труда в условиях нехватки рабочей силы, сообщает РБК со ссылкой на сопроводительные материалы к законопроекту .
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