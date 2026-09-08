«Дорога к Явлению: километры веры и памяти» завершилась там, где началась история. Пройдя путь по маршруту Семена Бондаренко — свидетеля Явления Христа Спасителя в Элисте, участники пешего шествия пришли в Крестовоздвиженскую церковь — место, связанное с самим Явлением.