«Дорога к Явлению: километры веры и памяти» завершилась там, где началась история. Пройдя путь по маршруту Семена Бондаренко — свидетеля Явления Христа Спасителя в Элисте, участники пешего шествия пришли в Крестовоздвиженскую церковь — место, связанное с самим Явлением.
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