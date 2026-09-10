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Регионы России

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Samsung начала раннюю разработку One UI 9.5 для серии Galaxy S26

Samsung начала раннюю разработку One UI 9.5 для серии Galaxy S26

Работы над новой версией интерфейса стартовали немного раньше, чем в предыдущем году: разработка One UI 8.

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