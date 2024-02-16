Утром в центре Астрахани вновь горело здание культурного наследия

Пожарным потребовалось два часа, чтобы ликвидировать открытое горение. Сегодня в 04:59 на диспетчерский пульт ГУ МЧС поступил сигнал из Кировского района Астрахани: в центре города на площади Шаумяна произошло загорание кровли и внутренней отделки двухэтажного жилого дома.