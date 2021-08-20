5МИНУТКАРазвлечения"Спасибо" за бестактность? — А мне на днях, представляешь, педиатр велела худеть! — грустно поделилась моя приятельница, тридцатилетняя Маргарита.Вернуться к статье2НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьVera DobryaginaНу а что на правду обижаться? Понятно, это больная тема для Маргариты, но иногда только такие методы и дают действенный результат. Некоторым людям обязательно пинок нужен, чтобы взяться за приведение себя в порядок.ИИринаА некоторым людям нужно научится уважать других людей и не раздавать советов, о которых не просят.Комментировать
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