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Кот манул: как выглядит, где обитает, чем питается

Кот манул: как выглядит, где обитает, чем питается

Кто такой манул Как выглядит  Где обитает  Виды манулов Чем питается  Характер  Занесен в Красную книгу или нет Можно ли держать дома  Кто такой манул  Фото: Ondrej Prosicky/Shutterstock/FOTODOM Считается, что манул был ровесником саблезубого тигра.

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