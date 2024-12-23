Кот манул: как выглядит, где обитает, чем питается

Кто такой манул Как выглядит Где обитает Виды манулов Чем питается Характер Занесен в Красную книгу или нет Можно ли держать дома Кто такой манул Фото: Ondrej Prosicky/Shutterstock/FOTODOM Считается, что манул был ровесником саблезубого тигра.