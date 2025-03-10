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Картлар йорты янында самолет төшкән

Картлар йорты янында самолет төшкән

Америкада картлар йорты янында парковкага самолет төшкән. Бу хакта "База" Телеграм-каналы яза. Якынча мәгълүматлар буенча, Пенсильваниядә кечкенә самолет торак комплекс һәм картлар йорты янында һәлакәткә юлыккан.

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