Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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У олигархов заберут даже личные особняки? Эксперт: "В России началась реприватизация по китайскому образцу"

У олигархов заберут даже личные особняки? Эксперт: "В России началась реприватизация по китайскому образцу"

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Комментарии
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МГ
Малик Гумеров
&quot;капитализм обернулся воризмом...&quot; - Это фундамент - сущность капитализма !!!                                                                                            И капитализм для России  и в России работает как инструмент врага для  уничтожения руской цивилизации , государственности Руси !        У буржуазии нет Родины  и нет народа !!! Капитализм росионский  имея в год в личные карманы  более  10-ти годовых бюджетов страны   , срет и на страну и на народ  и  работает как  диверсант врага внутри страны !!!
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6 час.
А
Андрей
С дивана не свались, вояка...😀
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47 мин.
МГ
Малик Гумеров
Постараюсь !  Нужно еще дождаться  кто с руками и ногами  вернется действовать после СВО != санировать страну  от всего дерьма , от захвативших его ломехузов !!
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31 мин.
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