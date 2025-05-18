ИА Новороссия Коллаж NovorosInform Страна охвачена глобальными процессами: Конституционный суд разрешил пересматривать любые сделки по приватизации.
У олигархов заберут даже личные особняки? Эксперт: "В России началась реприватизация по китайскому образцу"
Комментарии
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МГ
Малик Гумеров
"капитализм обернулся воризмом..." - Это фундамент - сущность капитализма !!! И капитализм для России и в России работает как инструмент врага для уничтожения руской цивилизации , государственности Руси ! У буржуазии нет Родины и нет народа !!! Капитализм росионский имея в год в личные карманы более 10-ти годовых бюджетов страны , срет и на страну и на народ и работает как диверсант врага внутри страны !!!
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6 час.
А
Андрей
С дивана не свались, вояка...😀
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47 мин.
МГ
Малик Гумеров
Постараюсь ! Нужно еще дождаться кто с руками и ногами вернется действовать после СВО != санировать страну от всего дерьма , от захвативших его ломехузов !!
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31 мин.
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