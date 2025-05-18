У олигархов заберут даже личные особняки? Эксперт: "В России началась реприватизация по китайскому образцу"

МГ

Малик Гумеров

"капитализм обернулся воризмом..." - Это фундамент - сущность капитализма !!! И капитализм для России и в России работает как инструмент врага для уничтожения руской цивилизации , государственности Руси ! У буржуазии нет Родины и нет народа !!! Капитализм росионский имея в год в личные карманы более 10-ти годовых бюджетов страны , срет и на страну и на народ и работает как диверсант врага внутри страны !!!