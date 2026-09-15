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Хотите прожить до 100 лет? Начните с этих 8 привычек

Ни эликсир молодости, ни пластический хирург до ста лет не доведут. А вот кот, лестница вместо лифта и один режим сна на всю неделю — вполне могут помочь.

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