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Двухфазное масло для губ и гель с гиалуроновой кислотой: детокс-бокс NBB x StarHit

Двухфазное масло для губ и гель с гиалуроновой кислотой: детокс-бокс NBB x StarHit

В состав нового бьюти-бокса NBB x StarHit «Детокс бокс» вошли двухфазное масло для губ, увлажняющий гель с гиалуроновой кислотой и коллагеном, бритва с увлажняющим эффектом и кое-что еще.

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