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Петербургский дневник

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Валентин Енокаев: в Петербурге в этом году отремонтировали 18 эскалаторов на 14 станциях метро

Валентин Енокаев: в Петербурге в этом году отремонтировали 18 эскалаторов на 14 станциях метро

Также обновили 21 километр трамвайного пути и не только Председатель комитета по транспорту Петербурга Валентин Енокаев рассказал о развитии транспортной инфраструктуры, сообщили сегодня в пресс-службе комитета.

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