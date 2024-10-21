Валентин Енокаев: в Петербурге в этом году отремонтировали 18 эскалаторов на 14 станциях метро

Также обновили 21 километр трамвайного пути и не только Председатель комитета по транспорту Петербурга Валентин Енокаев рассказал о развитии транспортной инфраструктуры, сообщили сегодня в пресс-службе комитета.
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