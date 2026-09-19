Фадеев предложил обязать курьеров получать права на электровелосипеды

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев предлагает обязать всех курьеров получать права на управление электровелосипедами в случае их использования в работе.
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